«Ференцварош» Черчесова дома обыграл «Залаэгерсег» в чемпионате Венгрии

Сегодня, 30 октября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым, дома встречался с командой «Залаэгерсег». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск.

Хозяева открыли счёт в самом начале встречи, когда на 13-й минуте отличился нападающий Токмак Нгуен. На 79-й минуте подопечные Черчесова укрепили своё преимущество благодаря голу нигерийского полузащитника Андерсона Эсити. Через пять минут нападающий гостей Эдуви Икоба сократил отставание своей команды. В оставшееся время матча футболисты «Залаэгерсега» сравнять счёт не смогли. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Ференцвароша».

После этой победы команда Черчесова закрепилась на первом месте турнирной таблицы, набрав 27 очков. «Залаэгерсег» остался на пятой строчке, имея в активе 15 очков.

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