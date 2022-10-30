«Зенит» набрал 39 очков после 15 туров и повторил свой рекорд 2010 года

Сегодня, 30 октября, состоялся заключительный матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 1:0, единственный гол забил Далер Кузяев с пенальти. Благодаря этой победе санкт-петербургский клуб набрал 39 очков и повторил рекорд сезона 2010 года, сообщает статистический портал Opta Sport.
В том сезоне «Зенит», возглавляемый итальянским специалистом Лучано Спаллетти, также смог набрать 39 очков по окончании первого круга чемпионата. В конце сезона команда отпраздновала чемпионство, набрав по итогам 30 туров 68 очков и опередив ЦСКА, который занял вторую строчку, на шесть очков.
В следующем туре российского чемпионата подопечные Сергея Семака примут «Ахмат» в Санкт-Петербурге. Матч состоится в субботу, 5 ноября, начало – в 16:30 мск.
- 30 октября 2022
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