Защитник «Динамо» Лаксальт: очень расстроен, что не попал в заявку Уругвая на ЧМ-2022
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, что расстроен тем, что не попал в заявку сборной Уругвая на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
«Конечно, я очень расстроен, что не попал в заявку Уругвая на ЧМ-2022. Я чувствую, что в хорошей форме. Думал, что попаду в список 55 игроков, но не сложилось. Это часть футбола. У меня ещё будет шанс сыграть на Кубке Америки, как и на следующем чемпионате мира. Сейчас мне остаётся только поддерживать мою страну», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками сборной Уругвая по группе Н станут команды Южной Кореи, Португалии и Ганы.
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