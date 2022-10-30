Защитник «Динамо» Лаксальт: очень расстроен, что не попал в заявку Уругвая на ЧМ-2022

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, что расстроен тем, что не попал в заявку сборной Уругвая на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Конечно, я очень расстроен, что не попал в заявку Уругвая на ЧМ-2022. Я чувствую, что в хорошей форме. Думал, что попаду в список 55 игроков, но не сложилось. Это часть футбола. У меня ещё будет шанс сыграть на Кубке Америки, как и на следующем чемпионате мира. Сейчас мне остаётся только поддерживать мою страну», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками сборной Уругвая по группе Н станут команды Южной Кореи, Португалии и Ганы.