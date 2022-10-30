Тен Хаг — об 1:0 с «Вест Хэмом»: Магуайр был великолепен. Он очень хороший защитник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал итоги встречи 14-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (1:0).
«У нашей команды есть победный дух и правильное отношение к делу. Мы начали сезон не очень хорошо, но заметно прибавили. Нужно продолжать развиваться. И фанатам это нравится. Заметно, как крепнет связь между ними и командой.
Рашфорд провёл отличный матч. Он сыграл здорово – и это хорошо для «Манчестер Юнайтед». У клуба отличная академия. Магуайр был великолепен при обороне штрафной. Он отличный игрок и очень хороший защитник. Мы видели, насколько важен он может быть. Я очень рад за всю команду, в том числе и за Магуайра, принявшего участие в сухом матче», – приводит слова тен Хага BBC.
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