Лебеденко: я устал от поражений, но есть уверенность, что мы останемся в РПЛ

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал поражение от московского «Спартака» (0:1) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы стараемся. Сейчас важно как можно скорее изучить новые требования. В последних матчах мы смотримся уже лучше: несмотря на три поражения подряд, где нам совсем немного не хватало, у нас появились моменты и полумоменты, где не хватает последнего паса. В последних играх мы должны были забить, но, к сожалению, не забили.



Наша игра стала более энергозатратной, особенно в передней линии, поэтому футболистов хватает на тайм. Но, глядя на команду в целом, нельзя сказать, что мы просели физически. Мы усиливались в течение матча и играли до последнего. Как пример – угловой на добавленной минуте и попытка Нетфуллина забить. Будем работать — будем сильнее. И тогда нас будет хватать не на 90, а на 120 минут.



Усталость за первый круг? Я устал от поражений, от недобора очков. Хочу пожелать терпения нам и тем, кто переживает за нас. Выпало такое время, что дважды поменялся тренерский штаб. Мы перестраивались, допускали ошибки. С теми, кто есть и кто будет зимой, будем выкарабкиваться. У меня есть уверенность, что мы останемся в РПЛ, так как нет большого отрыва от команд, которые идут немного выше нас. Если говорить об усталости, то очень жаль, что первая часть сезона подходит к концу. У нас есть должок перед болельщиками, и хочется скорее реабилитироваться. Возможно, перерыв пойдёт нам на пользу, будет больше времени на подготовку», — приводит слова Лебеденко официальный сайт «Торпедо».

В матче со «Спартаком» Лебеденко вышел на замену на 60-й минуте. Всего в сезоне Игорь появлялся на поле в 14 матчах, забив один гол.