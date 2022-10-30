Каррера объяснил, почему не возглавил бы сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему не возглавил бы команду легионеров РПЛ в случае матча со сборной России.



«Я бы не возглавил сборную легионеров РПЛ — у неё нет цели. Да и такая команда больше похожа на фантазию», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях решениями ФИФА и УЕФА. В единственном матче 2022 года национальная команда России обыграла сборную Кыргызстана — 2:1.



С предложением о создании команды из иностранных футболистов, выступающих в РПЛ, с целью игры со сборной России ранее выступил бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.