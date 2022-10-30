Аршавин: РПЛ превращается в чемпионат пенальти. Нам VAR дали, а мы не знаем, что делать

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал работу VAR в Российской Премьер-Лиге.



«Превращаемся в чемпионат пенальти. За границей, если посмотреть по статистике, назначается меньше 11‑метровых.



Мы как обезьяна с гранатой. Нам VAR дали, а мы не знаем, что с этим делать. Деньги заплачены, нужно, чтобы система работала. А на goal‑line technology (система определения взятия ворот. — Прим. «Чемпионата») у нас денег нет, хотя она дешевле стоит», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».



По итогам первого круга РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 39 очков, на втором месте расположился «Спартак» (32 очка), замыкает тройку ЦСКА, в активе армейцев 29 очков.