«Настраивался в обычном режиме». Зобнин — о 200-м матче за «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин после победы над «Торпедо» со счётом 1:0 поделился эмоциями от 200-го матча в футболке красно-белых, а также рассказал, с какими чувствами готовился к этой встрече.
«Хорошие ощущения, спасибо за поздравления. Самое главное сегодня, что победили, взяли три очка, поднялись в турнирной таблице на второе место.
Выходил ли с особыми чувствами на игру? Настраивался в обычном режиме. Хотелось победить. Всё-таки сегодня дерби, несмотря на то что «Торпедо» находится на последнем месте. Тяжёлый матч, соперник был неприятный, они ранее уже забрали очки у ЦСКА, а с «Зенитом» только на последних минутах пропустили. Поэтому важно было сегодня победить», — сказал Зобнин в интервью официальному каналу «Спартака».
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