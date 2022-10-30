Фёдоров объяснил, почему согласился стать и. о. главного тренера «Локо» после Циннбауэра

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров рассказал, почему согласился занять должность после ухода из клуба немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра.



«Нагорных говорит, что я пришёл лишь на несколько матчей? Я сразу согласился на такие условия. Никогда не работал в РПЛ — это была мечта. Да ещё и в таком клубе. Кто мне ещё даст такой шанс в России? Я не знаю, так что я сразу согласился», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Локомотив» занимает 14-е место после 15 туров в рамках Российской Премьер-Лиги. В активе железнодорожников 12 очков. В следующем матче красно-зелёные сыграют в гостях с «Уралом» (6 ноября, начало — в 14:00 мск).