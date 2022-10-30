Фёдоров объяснил, почему согласился стать и. о. главного тренера «Локо» после Циннбауэра
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров рассказал, почему согласился занять должность после ухода из клуба немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра.
«Нагорных говорит, что я пришёл лишь на несколько матчей? Я сразу согласился на такие условия. Никогда не работал в РПЛ — это была мечта. Да ещё и в таком клубе. Кто мне ещё даст такой шанс в России? Я не знаю, так что я сразу согласился», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Локомотив» занимает 14-е место после 15 туров в рамках Российской Премьер-Лиги. В активе железнодорожников 12 очков. В следующем матче красно-зелёные сыграют в гостях с «Уралом» (6 ноября, начало — в 14:00 мск).
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