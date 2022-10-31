Семак ответил, стал ли бы он тренером команды легионеров РПЛ в матче со сборной России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о создании сборной легионеров РПЛ и проведении матча со сборной России по футболу.



«Это вопрос сложный, но посмотреть такой матч мне было бы достаточно интересно. Не только у нас легионеры играют ведущую роль — посмотрите на ЦСКА: Карраскаль, Медина, в «Спартаке» Промес — практически полкоманды сейчас. Иностранцы приходят, они добавляют уровня и качества, а наши игроки подтягиваются. Это вопрос нормальной конкуренции. Если наши игроки будут выделяться своим уровнем… Думаю, у руководства «Краснодара» тоже нет мыслей, чтобы пригласить иностранного вратаря, потому что там есть Сафонов, который является одним из лучших в чемпионате. Есть Сперцян, который тоже один из лучших, и не надо на эту позицию иностранца, потому что конкуренцию, которая есть, он может выиграть у других игроков. Это хорошо, и сильные россияне в любом случае играют. А тем, кто не играет, нужно расти и двигаться вперёд, чтобы составлять реальную конкуренцию иностранным игрокам. Это здорово, когда есть возможность конкурировать с сильными игроками для того, чтобы расти.



Если бы предложили выйти на тренерском мостике команды легионеров, как бы отнёсся? Нет, кроме интересной вывески я ничего не вижу. Работа тренера сборной — это другое. Что там можно наиграть или сделать что-то в глобальном смысле, когда команда соберётся на два-три дня? Между работой тренера сборной и клуба — большое отличие. Кроме вывески, глобальные плюсы в таком матче с точки зрения тренерского роста найти сложно», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».