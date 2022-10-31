Семак прокомментировал мнение, что футбольные власти относятся к «Зениту» по-особенному

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0) прокомментировал отношение к санкт-петербургскому клубу со стороны соперников, СМИ и футбольных властей.



«Сталкивался ли с таким мнением, что к «Зениту» относятся как-то по-особенному, по-иному и по-другому не только соперники, но и пресса, и футбольные власти? Конечно. Вы правы. И со стороны болельщиков, что понятно, и со стороны журналистов — они же тоже люди и симпатизируют той или иной команде. Что касается вышестоящего руководства – то же самое: какие-то решения принимаются с опаской, чтобы кто-то не подумал, что эти решения — для кого-то.



Нам не нужно дополнительно создавать никакие условия, мы доказываем всё своей игрой на футбольном поле, ребята на тренировках выкладываются по максимуму. Я вижу, как они работают, вижу атмосферу в раздевалке — это то, ради чего мы работаем. Находиться наверху, конечно, очень сложно — это и давление, и та риторика, которая иногда звучит… Но что поделать — от этого никуда не деться, мы должны быть сильнее всего этого, делать правильные шаги, двигаться вперёд и показывать хорошую игру, чтобы радовать наших болельщиков. Их тоже очень и очень много», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».