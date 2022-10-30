Миранчук забил второй гол за «Торино» в матче Серии А с «Миланом»
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В эти минуты в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» проходит матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором местный «Торино» принимает «Милан». На 40-й минуте встречи хозяева ведут со счётом 2:0.
На 37-й минуте гол в составе «Торино» забил российский полузащитник Алексей Миранчук, голевой пас ему отдал хорватский футболист Никола Влашич. Этот гол стал для 27-летнего россиянина вторым в рамках чемпионата Италии. Ранее Миранчук отличился в матче 1-го тура с «Монцей» (2:1), после чего получил травму.
Напомним, российский полузащитник находится в «Торино» в аренде из «Аталанты».
Первый гол в текущей встрече в ворота «Милана» на 35-й минуте забил защитник Коффи Джиджи, голевой пас на счету Валентино Лацаро.
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