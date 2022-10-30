«Важные три очка». Роналду — о матче с «Вест Хэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в социальной сети после победы в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (1:0).
«Важные три очка», — написал Роналду в «Твиттере», добавив хэштег «молодцы, парни» и эмодзи «бицепс».
Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» состоялась на стадионе «Олд Траффорд». На 38-й минуте отличился английский нападающий Маркус Рашфорд после передачи Кристиана Эриксена. Финальный свисток арбитра оповестил о минимальной победе «Манчестер Юнайтед» — 1:0.
После этой победы «красные дьяволы» набрали 23 очка и поднялись на пятое место турнирной таблицы. «Вест Хэм», у которого 14 очков, остался на 13-й строчке.
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