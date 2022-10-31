Семак: нынешний «Зенит» отличается тем, что играет в более европейский футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0) поделился мнением о градусе игры с краснодарцами, а также рассказал о положительных изменениях в игре санкт-петербуржцев.



«Не скучно ли играть с таким «Краснодаром», который представляет собой тень самого себя, если иметь в виду атакующие возможности команды? На прошлой неделе Клаудиньо и Малком в интервью сказали, что «Зенит» очень прибавил и что сейчас команда в Лиге чемпионов выглядела бы совсем по-другому? Что касается того, скучно или нет, то, конечно, не скучно. Этот градус напряжения – он присутствует всегда, перед каждым матчем, я не вижу ни одного равнодушного в составе нашей команды. Кто-то не совсем доволен тем, что играет мало, но это не выплёскивается в коллектив, каждый пытается быть полезным по максимуму.



Что касается нашей игры, то, если говорить о каком-то развитии, нынешняя команда отличается от предыдущих тем, что она играет в более европейский футбол — в плане интенсивности, скорости. Команду строить очень сложно. Вы же знаете, что долгосрочных контрактов немного, — кто-то уходит, на его место нужно искать игроков, которые бы подходили под наше видение. А наше видение подразумевает конкурентоспособность в других турнирах. Что касается нынешнего состава, то с точки зрения движения и агрессии мы стали сильнее.



Конечно, какие-то слабые места, безусловно, у нас есть, но мы над ними работаем, глобально состав у нас не менялся. Какие-то игроки пришли, нам нужно их встраивать в игру нашей команды, больше работать над фазами игры, которые нам кажутся наиболее проблемными на данный отрезок времени. При этом делать какие-то прогнозы из серии «что бы было» бессмысленно — очень многое зависит от психологии. Но что касается интересной игры и интенсивности — в этом отношении, я думаю, мы сделали шаг вперёд», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».