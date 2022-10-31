В Российской Премьер-Лиге завершился первый круг. Все 16 команд чемпионата провели по 15 матчей.



Вчера, 30 октября, завершился 15-й тур. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. На второй строчке располагается «Спартак» с 32 очками, замыкает тройку ЦСКА, в активе армейцев 29 очков.



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто лучший футболист РПЛ в первом круге сезона-2022/2023?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

В таблице бомбардиров первое место занимает нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес, забивший 12 мячей. Следом идут Малком («Зенит») и Владимир Сычевой («Оренбург») с 11 голами, по 10 мячей забили Фёдор Чалов (ЦСКА) и Кристиан Нобоа («Сочи»). Также Промес лидирует по системе «гол+пас», на его счету 18 баллов (12 голов и шесть голевых передач).