Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Хороший матч. Думаю, когда держит нерв до последней минуты, то интересно всегда. Думаю, болельщики сегодня ушли довольные — наверное, это самая главная задача на сегодняшний день.
Первый тайм удался более, но крайний нападающий Михайло (Баньяц. — Прим. «Чемпионата») чуть-чуть не вошёл в требования. Немного стало не получаться. Поэтому «Зенит» имел больше времени на обдумывание решений, был контроль, проникающие передачи. Был план — не дать этого делать. Второй тайм мы уступили: и по моментам, и по содержанию.
Хотел бы обратить внимание на поддержку. Сегодня была очень хорошая атмосфера, за что я благодарен», — сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.
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