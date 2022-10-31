Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал поражение от «Зенита»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Хороший матч. Думаю, когда держит нерв до последней минуты, то интересно всегда. Думаю, болельщики сегодня ушли довольные — наверное, это самая главная задача на сегодняшний день.

Первый тайм удался более, но крайний нападающий Михайло (Баньяц. — Прим. «Чемпионата») чуть-чуть не вошёл в требования. Немного стало не получаться. Поэтому «Зенит» имел больше времени на обдумывание решений, был контроль, проникающие передачи. Был план — не дать этого делать. Второй тайм мы уступили: и по моментам, и по содержанию.

Хотел бы обратить внимание на поддержку. Сегодня была очень хорошая атмосфера, за что я благодарен», — сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.

Новость по теме
Семак прокомментировал итоги встречи «Зенита» с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022