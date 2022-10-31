Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Хороший матч. Думаю, когда держит нерв до последней минуты, то интересно всегда. Думаю, болельщики сегодня ушли довольные — наверное, это самая главная задача на сегодняшний день.

Первый тайм удался более, но крайний нападающий Михайло (Баньяц. — Прим. «Чемпионата») чуть-чуть не вошёл в требования. Немного стало не получаться. Поэтому «Зенит» имел больше времени на обдумывание решений, был контроль, проникающие передачи. Был план — не дать этого делать. Второй тайм мы уступили: и по моментам, и по содержанию.

Хотел бы обратить внимание на поддержку. Сегодня была очень хорошая атмосфера, за что я благодарен», — сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.