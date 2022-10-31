«Самый яркий момент — приз игрока матча Денисову». Джикия — о дерби «Спартака» и «Торпедо»

Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о самом ярком моменте дерби с «Торпедо», а также раскрыл, как в команде отреагировали на то, что полузащитник Даниил Денисов получил приз лучшему игроку матча.
«Самый яркий момент матча – мой удар? Самый яркий момент, что Денисов стал игроком матча. А то, что я пробил по воротам, — такое, к сожалению, иногда бывает.
Я сказал после игры, что Денисов топ? Я такого не мог сказать. Дэн, ты чего (улыбается)? На самом деле Денисов, как и другие молодые ребята, провёл отличный матч, очень помог команде. То, что он получил приз, понятно, что мы за это немного подкалываем. Но это говорит о том, что у нас хорошая атмосфера в раздевалке, как же без этого», — сказал Джикия в интервью каналу «Спартака».
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