«Понятно, что он станет чемпионом. Это ни для кого не секрет». Сторожук — о «Зените»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мяч круглый. Мы выходим с равным количеством игроков. Что такого сверхъестественного? Да, хорошие футболисты. Да, квалифицированные. Понятно, что это лидер. Понятно, что он станет чемпионом. Это ни для кого не секрет — уже заранее было предрешено, наверное. Никто здесь не откроет какую-то планету. Поэтому интересно сыграть с такой командой: готовиться, настраивать, ментально подводить ребят. У нас молодая команда в том плане, сколько мы вместе работаем», — сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.
По итогам встречи «Зенит» набрал 39 очков. Команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» находится на шестой строчке. Подопечные Александра Сторожука заработали 24 очка.
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