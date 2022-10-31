Александр Сторожук: Олусегун выбыл до конца года
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал о ситуации с травмированными футболистами в команде.
«У Олусегуна перелом малоберцовой кости. Он выбыл до следующего года. Саша Черников восстанавливается. Скоро поедет на повторное обследование и будут известны сроки», — сказал Сторожук на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (0:1).
Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун был заменён после первого тайма матча прошлого тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:0). Всего в текущем сезоне он выходил на поле в 13 матчах, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.
Александр Черников последний раз появлялся на поле в матче 8-го тура с «Сочи» (2:1), когда был заменён на 17-й минуте.
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