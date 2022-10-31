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Федун: хорошо, что «Спартак» победил «Торпедо». Промес и Соболев — большие молодцы!

Федун: хорошо, что «Спартак» победил «Торпедо». Промес и Соболев — большие молодцы!
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об игре красно-белых в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0).

«Хорошо, что «Спартак» победил. Всегда тяжело играть против команд Талалаева, который ставит компактную игру. Было множество моментов, хорошо, что один из них был реализован. Квинси Промес и Александр Соболев — большие молодцы!» — приводит слова Федуна Sport24.

Напомним, 66-летний бизнесмен на протяжении 18 лет (2004–2022) был президентом «Спартака».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 15 проведённых встреч. В следующей игре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют в гостях с «Сочи». Матч состоится в субботу, 5 ноября, на стадионе «Фишт». Начало — в 14:00 мск.

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