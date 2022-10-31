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«Лион» благодаря голу Ляказетта обыграл «Лилль» в матче 13-го тура Лиги 1

«Лион» благодаря голу Ляказетта обыграл «Лилль» в матче 13-го тура Лиги 1
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«Лион» одержал победу над «Лиллем» в матче 13-го тура французской Лиги 1 со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Групама» в Лионе.

Единственный гол на 74-й минуте забил нападающий «Лиона» Александр Ляказетт, голевой пас на счету аргентинского защитника Николаса Тальяфико.

«Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 20 очков после 13 встреч. «Лилль» — на седьмой строчке, заработав 22 балла за 13 игр.

Франция - Лига 1. 13-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Ляказетт – 74'

«Ницца» в гостях обыграла «Лорьян» со счётом 2:1. Встреча прошла в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар».

В составе победителей голами отметились Юсеф Аталь и Гаэтан Лаборде. Единственный мяч в составе «Лорьяна» забил Данго Уаттара. «Ницца» занимает 10-е место в таблице, набрав 16 очков, «Лорьян» — на четвёртой строчке с 27 очками.

Франция - Лига 1. 13-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 19:05 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 2
Ницца
Ницца
1:0 Уаттара – 18'   1:1 Аталь – 61'   1:2 Лаборде – 69'
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