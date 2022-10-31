Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торино» обыграл «Милан» в матче 12-го тура Серии А, Миранчук забил победный гол

«Торино» обыграл «Милан» в матче 12-го тура Серии А, Миранчук забил победный гол
Комментарии

«Торино» одержал победу над «Миланом» в матче 12-го тура итальянской Серии А со счётом 2:1. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино».

На 35-й минуте счёт открыл защитник «Торино» Коффи Джиджи с передачи Валентино Лацаро. Через две минуты счёт удвоил российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук, которому ассистировал Никола Влашич.

Гол Миранчука «Милану»:

«Милан» отыграл один мяч на 67-й минуте благодаря голу бразильского вингера Жуниора Мессьяса.

«Торино» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 17 очков после 12 встреч. «Милан» остался на третьей строчке, в активе команды Стефано Пиоли 26 очков. В следующем туре «Торино» сыграет в гостях с «Болоньей», «Милан» примет дома «Специю».

Италия - Серия А. 12-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Джиджи – 35'   2:0 Миранчук – 37'   2:1 Мессьяс – 67'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022