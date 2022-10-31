«Торино» обыграл «Милан» в матче 12-го тура Серии А, Миранчук забил победный гол

«Торино» одержал победу над «Миланом» в матче 12-го тура итальянской Серии А со счётом 2:1. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино».



На 35-й минуте счёт открыл защитник «Торино» Коффи Джиджи с передачи Валентино Лацаро. Через две минуты счёт удвоил российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук, которому ассистировал Никола Влашич.

Гол Миранчука «Милану»:

«Милан» отыграл один мяч на 67-й минуте благодаря голу бразильского вингера Жуниора Мессьяса.



«Торино» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 17 очков после 12 встреч. «Милан» остался на третьей строчке, в активе команды Стефано Пиоли 26 очков. В следующем туре «Торино» сыграет в гостях с «Болоньей», «Милан» примет дома «Специю».