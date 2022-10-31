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«Бетис» вырвал победу у «Реала Сосьедад», забив два мяча в концовке встречи

«Бетис» вырвал победу у «Реала Сосьедад», забив два мяча в концовке встречи
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Сегодня, 31 октября, завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Бетис». Встреча проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток главного арбитра матча Хавьера Вильянуэвы прозвучал в 23:00 мск.

В первом тайме команды голевыми моментами не порадовали зрителей, нанеся по воротам друг друга семь ударов, из которых только один был в створ. Во втором тайме «Реал Сосьедад» взял игру под свой контроль и стал проводить более опасный натиск на ворота соперника. «Бетис» отвечал контратаками, и в конечном счёте это принесло плоды. На 86-й минуте полузащитник гостей Хуан Крус реализовал свой момент после передачи Алекса Морено. На 90+3-й минуте нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас установил итоговый счёт матча – 2:0.

После этой встречи у «Бетиса» стало 23 очка, команда поднялась на четвёртую строчку чемпионата. «Реал Сосьедад», у которого 22 очка, опустился на пятое место.

Испания - Примера. 12-й тур
30 октября 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Крус – 86'   0:2 Иглесиас – 90+3'
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