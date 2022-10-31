«Спартак» выдал один из лучших первых кругов в истории по результативности

Московский «Спартак» показал один из своих лучших первых кругов в истории по результативности, забив 37 голов после 15 туров чемпионата России, сообщается в телеграм-канале Opta Sport.

По данным источника, красно-белые только в 1993 году (40) и в 1994 году (39) забивали больше 37 мячей после первых 15 туров чемпионата России.

После 15 туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 7 очков. Третье место в турнирной таблице занимает ЦСКА, набрав 29 очков.

В следующем туре чемпионата России «Спартаку» предстоит провести матч с «Сочи». Встреча состоится 5 ноября в Сочи на стадионе «Фишт», начало матча – 14:00 мск.