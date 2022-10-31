«Милан» прервал 17-матчевую серию без поражений в выездных матчах Серии А

Действующие чемпионы Италии, – «Милан», прервали впечатляющую серию без поражений в выездных встречах Серии А, проиграв в матче 12-го тура с «Торино» (1:2). Об этом сообщает Opta Paolo в Telegram-канале.

Как отмечает источник, «Милан» проиграл выездной матч Серии А после 17-матчевой серии без единого поражения (12 побед и 5 ничьих), прервав тем самым самую длинную серию в топ-5 европейских лиг.

Напомним, после 12-го тура «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 26 очков. У лидера в лице «Наполи» — 32 очка, а следом за ним расположилась «Аталанта» (27).

В следующем туре подопечные Стефано Пиоли примут «Специю» на «Сан-Сиро». Встреча пройдёт в субботу, 5 ноября. Начало – 22:45 мск.

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