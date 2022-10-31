«Милан» прервал 17-матчевую серию без поражений в выездных матчах Серии А

Действующие чемпионы Италии, – «Милан», прервали впечатляющую серию без поражений в выездных встречах Серии А, проиграв в матче 12-го тура с «Торино» (1:2). Об этом сообщает Opta Paolo в Telegram-канале.
Как отмечает источник, «Милан» проиграл выездной матч Серии А после 17-матчевой серии без единого поражения (12 побед и 5 ничьих), прервав тем самым самую длинную серию в топ-5 европейских лиг.
Напомним, после 12-го тура «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 26 очков. У лидера в лице «Наполи» — 32 очка, а следом за ним расположилась «Аталанта» (27).
В следующем туре подопечные Стефано Пиоли примут «Специю» на «Сан-Сиро». Встреча пройдёт в субботу, 5 ноября. Начало – 22:45 мск.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана».
- 31 октября 2022
-
01:42
-
01:41
-
01:26
-
01:18
-
01:16
-
01:00
-
00:54
-
00:47
-
00:40
-
00:33
-
00:30
-
00:22
-
00:21
-
00:16
-
00:15
-
00:10
-
00:04
-
00:00
- 30 октября 2022
-
23:59
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:18
-
23:10
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:35