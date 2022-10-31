Василий Уткин высказался о сравнениях статистики Кварацхелии с Марадоной в «Наполи»

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал сравнения 21-летнего грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, накануне отметившегося голом и ассистентским дублем в игре 12-го тура с «Сассуоло» (4:0), с легендарным аргентинским форвардом Диего Марадоной.

«Нет таких восторгов, которых не заслуживал бы Хвича, но сравнивать его гол+пас со статистикой первого сезона Марадоны — дело пустое. Когда Марадона приехал в «Наполи», вполне серьёзно велись разговоры о том, что футболу грозит безголевая смерть.

Красную карточку за удар по ногам сзади и за фол последней надежды ещё даже не обсуждали (ввели на ЧМ-90). Защитники косили только так, эффективно и жестоко. Сейчас у «Наполи» 30 забитых, а весной 1985-го «Наполи» закончил чемпионат, забив 34. Да, было 16 команд. Но можно ведь сравнить и по количеству сыгранных матчей.

Так что, ребят — вот это сравнивать бессмысленно. Не обо всём скажут цифры. Абсолютно универсальны и вне времени в футболе только междометия восторга или проклятия», — гласит публикация Уткина в Telegram-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 16 встречах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи».