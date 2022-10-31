«За 50 лет в футболе я никогда не видел такого». Сарри о судействе в игре с «Салернитаной»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о поражении команды в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной» (1:3).

«Мы полностью контролировали игру, пока соперник не сравнял счёт, это застало нас врасплох. Вероятно, мы решили, что игра выиграна, и это заставило нас потерять равновесие и форму.

Игра изменилась после того, как счёт стал 1:1, судья не помог сохранить спокойствие, но у нас всё ещё должны были быть силы, чтобы всё это преодолеть. Жёлтая Милинкович-Савичу? Это была не только не жёлтая карточка, но даже не фол. Милинкович-Савич уже отдал пас, другой игрок опоздал, и избежать столкновения было невозможно.

За 50 лет в футболе я никогда не видел такой жёлтой карточки для команды, которая атакует и владеет мячом. Если я скажу то, что думаю на самом деле, меня дисквалифицируют на полгода», — приводит слова Сарри Football Italia.

На данный момент «Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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