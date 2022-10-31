«За 50 лет в футболе я никогда не видел такого». Сарри о судействе в игре с «Салернитаной»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о поражении команды в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной» (1:3).
«Мы полностью контролировали игру, пока соперник не сравнял счёт, это застало нас врасплох. Вероятно, мы решили, что игра выиграна, и это заставило нас потерять равновесие и форму.
Игра изменилась после того, как счёт стал 1:1, судья не помог сохранить спокойствие, но у нас всё ещё должны были быть силы, чтобы всё это преодолеть. Жёлтая Милинкович-Савичу? Это была не только не жёлтая карточка, но даже не фол. Милинкович-Савич уже отдал пас, другой игрок опоздал, и избежать столкновения было невозможно.
За 50 лет в футболе я никогда не видел такой жёлтой карточки для команды, которая атакует и владеет мячом. Если я скажу то, что думаю на самом деле, меня дисквалифицируют на полгода», — приводит слова Сарри Football Italia.
На данный момент «Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
- 31 октября 2022
-
03:11
-
02:45
-
02:20
-
02:05
-
02:02
-
01:42
-
01:41
-
01:26
-
01:18
-
01:16
-
01:00
-
00:54
-
00:47
-
00:40
-
00:33
-
00:30
-
00:22
-
00:21
-
00:16
-
00:15
-
00:10
-
00:04
-
00:00
- 30 октября 2022
-
23:59
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:18
-
23:10
-
23:01