Одил Ахмедов: «Анжи» развалился через неделю после перехода Кокорина
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Бывший полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов высказался о бывшем партнёре по команде Александре Кокорине, который сейчас защищает цвета кипрского «Ариса».
«Анжи» развалился через неделю после перехода Кокорина. Даже не помню, чтобы он провёл хотя бы одну тренировку. Вернулся в Москву так же быстро, как переходил в «Анжи».
Когда я впервые увидел Кокорина в составе «Динамо», был уверен: он заиграет в хорошем европейском гранде. Это был талантливейший игрок. Увы, подвели характер и дисциплина», — приводит слова Ахмедова Sport24.
В нынешнем сезоне чемпионате Кипра Кокорин принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив 3 гола. Ранее Кокорин также выступал за «Фиорентину», «Спартак», «Зенит», «Сочи» и «Динамо».
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