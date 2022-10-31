Широков: «Химки» и так конфетка. Для кого-то, я бы даже сказал, она как сладкая булочка

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Химками» (6:1) в выездном матче 15-го тура чемпионата России.
«Впечатления от матча? Это такая медиалига в миниатюре. «Химки» много пропускают? Кредит доверия высокий. Команда играет в атакующий футбол. Непонятно, правда, кто играет — «Химки» или их соперник. Проблема в руководстве. Вы видели 84-го номера (Дулаева. — Прим. «Чемпионата»)? Это, наверное, друг 7-го номера (Садыгова. — Прим. «Чемпионата»). Вопросов нет, пенальти он заработал. Но у него вес, наверное, больше, чем у меня. Центнер, наверное. Как так можно играть в футбол? Заработал пенальти при счёте 0:6. Отлично. Это мы так даём ему скинуть вес через игры?
Решение убрать Глушакова с игры? Его же не на первой минуте убрали, а на 35-й. Там уже было 0:2 и беспросветно. Наверное, поэтому и убрал — видимо, чего-то недовыполнял.
Тренер просит время, чтобы сделать конфетку из команды? Она и так конфетка. Для кого-то, я бы даже сказал, она как сладкая булочка. С ними приятно играть соперникам», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Напомним, по итогам первого круга чемпионата России «Химки» финишировали предпоследними. В активе подопечных Спартака Гогниева девять очков в 15 матчах, до зоны стыков – три очка.
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