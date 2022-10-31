Аршавин: мне кажется, Гогниев уже потерял нити управления «Химками»
Поделиться
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.
«Он осетин, очень эмоционален, все идет не так. Это плохо, но мы не будем ханжами, в обычной жизни у нас это тоже происходит. К сожалению, не может он себя сдержать. Мне кажется, он уже потерял нити управления командой. Я не верю, что проект пойдет в другую сторону с ним. Если придет Юран, будет очень смешно, но наблюдать за этим будет интересно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
После 15 туров чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице, записав в свой актив 9 очков. Безвыигрышная серия команды составляет 11 матчей. В следующем туре «Химки» встретятся с «Оренбургом».
Комментарии
- 31 октября 2022
-
04:56
-
04:36
-
04:29
-
04:07
-
04:07
-
03:46
-
03:11
-
02:45
-
02:20
-
02:05
-
02:02
-
01:42
-
01:41
-
01:26
-
01:18
-
01:16
-
01:00
-
00:54
-
00:47
-
00:40
-
00:33
-
00:30
-
00:22
-
00:21
-
00:16
-
00:15
-
00:10
-
00:04
-
00:00
- 30 октября 2022
-
23:59
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:33
-
23:30
Партнерский контент