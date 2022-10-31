Аршавин: мне кажется, Гогниев уже потерял нити управления «Химками»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.

«Он осетин, очень эмоционален, все идет не так. Это плохо, но мы не будем ханжами, в обычной жизни у нас это тоже происходит. К сожалению, не может он себя сдержать. Мне кажется, он уже потерял нити управления командой. Я не верю, что проект пойдет в другую сторону с ним. Если придет Юран, будет очень смешно, но наблюдать за этим будет интересно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После 15 туров чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице, записав в свой актив 9 очков. Безвыигрышная серия команды составляет 11 матчей. В следующем туре «Химки» встретятся с «Оренбургом».