Игрок «Зандхаузена» Жиров – о бане России: неправильно, когда спорт мешают с политикой

31-летний российский защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров высказался о бане России в международном спорте.



«Это неправильно, когда спорт мешают с политикой. Есть же соревновательный принцип.



Конечно, я ещё хочу поиграть за сборную ― я же с футболом не собираюсь заканчивать. Правда, мы не знаем, когда мы вернёмся: через неделю, месяц, или дольше. Важно сохранить голову в этой ситуации. Надеюсь, что нас быстро вернут», – сказал Жиров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



В текущем сезоне Второй Бундеслиги Жиров выходил на поле в 14 матчах, в которых отметился одним забитым мячом. «Зандхаузен» занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков, одержав только три победы в 14 матчах.



Полное интервью с Александром Жировым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.