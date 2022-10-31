Экс-голкипер «Краснодара» Синицын рассказал об игре во Второй лиге

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре во Второй лиге.



«Ну, у меня был и другой опыт. Я начинал в Чите, играл во Второй лиге. Видел разные условия. Я понимал, куда уеду, на что иду. Знал, что не будет стадионов чемпионата мира, комфорта в передвижении. Зато будут искусственные поля. У меня была другая задача: я хотел играть, помогать команде. Было бы неправильно по отношению к команде прийти и начать рассказывать: «Да как вы здесь играете?!»



Я сжал кулаки, зубы и пошёл работать в условиях, которые были. Команда, руководство региона и клуба делали всё, чтобы создать комфорт для игроков. И за это им огромная благодарность. Грех жаловаться. Они развивают «Динамо» как могут, двигаются в правильном направлении.



Я понимал, что не попаду в сладкую историю в плане комфорта. Нормальная команда, хорошие ребята, боевые, заряженные на результат. Либо я принимаю это, либо нет. Я принял, что готов пожертвовать комфортом ради любви к футболу», – приводит слова Синицына Metaratings.