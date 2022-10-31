Масалитин высказался о незасчитанном голе Ушакова в ворота «Локомотива»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказал своё мнение о моменте с незасчитанным голом Егора Ушакова в ворота столичного «Локомотива» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-синие победили соперников со счётом 1:0.



«По моменту с голом Ушакова. Когда ты бежишь вперёд, а мяч вверху, и ты играешь грудью, у тебя руки автоматически расставляются. Это физиология, и ты её никуда не денешь. Это стечение обстоятельств. Расставлялись руки, а Баринов играл туда головой. Это все совпало. Грубой игры и акцента вообще не было. Когда выставляют специально, ставят не руку, а локоть. По мне, это чистый гол. Была жёсткая борьба. Грубой игры со стороны Ушакова не было, он забил чистый гол.



Если бы судьи были футболистами в прошлом, тем более такими, которые чего-то добились, то таких ошибок было бы поменьше. Когда проходишь футбольную школу, то знаешь все футбольные движения. А когда у тебя все это больше по телевизору и в теории, это так не нарабатывается.



Понятно, что ошибки будут. Не было предвзятого судейства, судья насудил то, что мог. И к нему претензий особо тоже нет. Мог показать, мог удалить, мог и Баринова удалить, когда он локтем заехал Чалову. Если сейчас судят так, по таким правилам нужно их соблюдать.



Возможно, судья не стал ломать игру удалением. Как и в любом дерби такое решение может серьезно развернуть игру в любую сторону», – приводит слова Масалитина Metaratings.

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