Роберт Левандовски рассказал, почему никогда не боится

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о страхе.

«Я никогда не боюсь, знаю, что не идеален, но страх охватывает тебя, и, поэтому избегаю его. Сама мысль о том, что он есть — плохое начало», — приводит слова Левандовского Football Espana в «Твиттере».



34-летний Левандовски выступает за испанскую команду с лета 2022 года, он перешёл из «Баварии» за € 45 млн. Ещё по € 1,25 млн мюнхенцы получат за каждый из четырёх сезонов, когда Роберт забьет не менее 25 голов во всех турнирах. В нынешнем сезоне на счету Левандовского уже 18 голов и четыре результативные передачи в 17 встречах.

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