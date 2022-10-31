Роберт Левандовски рассказал, почему никогда не боится

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о страхе.
«Я никогда не боюсь, знаю, что не идеален, но страх охватывает тебя, и, поэтому избегаю его. Сама мысль о том, что он есть — плохое начало», — приводит слова Левандовского Football Espana в «Твиттере».
34-летний Левандовски выступает за испанскую команду с лета 2022 года, он перешёл из «Баварии» за € 45 млн. Ещё по € 1,25 млн мюнхенцы получат за каждый из четырёх сезонов, когда Роберт забьет не менее 25 голов во всех турнирах. В нынешнем сезоне на счету Левандовского уже 18 голов и четыре результативные передачи в 17 встречах.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
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