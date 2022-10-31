Защитник «Зандхаузена» Жиров рассказал, как стал капитаном немецкой команды

Российский защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о том, как стал капитаном клуба Второй Бундеслиги.

«Тренер выбирал в самом начале сезона, сломался наш основной капитан, и я получил повязку на весь сезон. Я уже выходил с капитанской до этого, но чтобы быть прям основным ― такое впервые.



Для меня почти ничего не изменилось. Приятно, что парни на меня рассчитывают, доверяют. Хотя позиция на поле такая, что и так ответсвенности и подсказа много. Иногда приходиться ходить к руководству или тренеру ― решать какие-то бытовые вопрос: попросить один лишний выходной и так далее.



Вероятность, что дадут – всегда 50 на 50. Но мы аргументируем, зачем это нужно, хотя всё зависит от настроения тренера. Прям лишний выходной ещё ни разу не выбивали, но получить лёгкую тренировку удавалось. Просто дисциплина здесь жёсткая, иногда тренер просто не может дать нам отдохнуть, потому что нужно провести восстановление. Мы ещё ни разу не получали выходной на следующий день после матча ― даже те, кто отыграл полную игру, идут бегать в лес», — рассказал Жиров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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