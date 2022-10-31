СМИ: Погба вновь травмировался и рискует пропустить ЧМ. Поль ещё не играл в этом сезоне

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, который недавно начал тренироваться с общей группой команды, вновь получил повреждение. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport. Напомним, 29-летний французский футболист ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах в этом сезоне из-за травмы мениска и проведённой операции. Сейчас Погба получил мышечное повреждение бедра и пропустит около 10 дней.

По сведениям источника, вопрос участия Погба в чемпионате мира под большим вопросом. Вероятно, если Поль и сможет восстановиться к турниру, то поможет сборной Франции не с первых матчей. Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующие победители турнира сыграют в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната, июль 2022. Видеоролик: