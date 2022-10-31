Защитник «Зандхаузена» Жиров отреагировал на новости об интересе «Динамо»

31-летний защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о возможном возвращении в чемпионат России и интересе к себе московского «Динамо».
«Об интересе «Динамо» ко мне летом я только читал. Я открыт для любых предложений, Россию для себя не закрываю. Если есть предложение на бумаге, надо садиться и обсуждать. Всё будет зависеть не от денег, а от того, какие задачи будет решать клуб и какое место в составе для меня будет видеть тренер», — рассказал российский защитник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Жиров перешёл в немецкий клуб в 2018 году из «Енисея» на правах свободного агента. За «Зандхаузен» футболист сыграл в 131 матче, забив восемь голов и сделав пять результативных передач.
Куда инвестируют российские футболисты и тренеры?
- 31 октября 2022
-
12:30
-
12:30
-
12:24
-
12:21
-
12:10
-
12:06
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:28
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:13
-
11:06
-
11:03
-
11:03
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:49
-
10:45
-
10:41
-
10:37
-
10:28
-
10:13
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:52
-
09:46
-
09:41