Защитник «Зандхаузена» Жиров отреагировал на новости об интересе «Динамо»

31-летний защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о возможном возвращении в чемпионат России и интересе к себе московского «Динамо».

«Об интересе «Динамо» ко мне летом я только читал. Я открыт для любых предложений, Россию для себя не закрываю. Если есть предложение на бумаге, надо садиться и обсуждать. Всё будет зависеть не от денег, а от того, какие задачи будет решать клуб и какое место в составе для меня будет видеть тренер», — рассказал российский защитник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Жиров перешёл в немецкий клуб в 2018 году из «Енисея» на правах свободного агента. За «Зандхаузен» футболист сыграл в 131 матче, забив восемь голов и сделав пять результативных передач.

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