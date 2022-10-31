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Роберт Левандовски назвал вещи, позволяющие ему оставаться форвардом мирового уровня

Роберт Левандовски назвал вещи, позволяющие ему оставаться форвардом мирового уровня
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поведал о стилистике своей игры, которая помогает ему оставаться одним из лучших форвардов мира.

«Мои решения — более зрелые и обдуманные, движения — почти неконтролируемые. Можно сказать, что я думаю, не задумываясь. Именно мозг инстинктивно даёт ногам тот или иной импульс, потому что за карьеру накопил много информации», — приводит слова Левандовского Football Espana в «Твиттере».

34-летний Левандовски стал игроком «Барселоны» в июле 2022 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». В 17 матчах нынешнего сезона на его счету 18 голов и четыре результативные передачи.

Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:

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