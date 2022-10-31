Роберт Левандовски назвал вещи, позволяющие ему оставаться форвардом мирового уровня

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поведал о стилистике своей игры, которая помогает ему оставаться одним из лучших форвардов мира.
«Мои решения — более зрелые и обдуманные, движения — почти неконтролируемые. Можно сказать, что я думаю, не задумываясь. Именно мозг инстинктивно даёт ногам тот или иной импульс, потому что за карьеру накопил много информации», — приводит слова Левандовского Football Espana в «Твиттере».
34-летний Левандовски стал игроком «Барселоны» в июле 2022 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». В 17 матчах нынешнего сезона на его счету 18 голов и четыре результативные передачи.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 31 октября 2022
-
11:06
-
11:03
-
11:03
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:49
-
10:45
-
10:41
-
10:37
-
10:28
-
10:13
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:52
-
09:46
-
09:41
-
09:41
-
09:35
-
09:35
-
09:27
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:17
-
08:00
-
07:23
-
06:15
-
04:56
-
04:36
-
04:29
-
04:07