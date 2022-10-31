Жиров: тяжело представить Fan ID в Германии. Отсутствие фанатов здесь было бы трагедией

31-летний российский защитник клуба Второй Бундеслиги «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал об отношении к введению Fan ID.

«Мне тяжело представить аналог Fan ID в Германии. Сейчас же везде есть камеры. Если кто-то будет жечь файеры, любого человека установят. Хочу верить, что этот вопрос в России урегулируют. Если бы в Германии целые фанатские трибуны не ходили на футбол, это была бы трагедия», — рассказал российский защитник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Жиров перешёл в «Зандхаузен» в 2018 году на правах свободного агента из «Енисея». За немецкий клуб футболист сыграл в 131 матче, забив 8 голов и сделав 5 результативных передач.

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