«Это позор». Игрок «Химок» высказался о результатах команды

Футболист «Химок» Неманья Главчич прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Динамо». Игра завершилась со счётом 1:6. Главчич считает последние результаты «Химок» позорными.

«Я согласен, что «Химки» опозорились, наши последние результаты очень плохие. Счёт 1:6 не описать словами, это позор. Мы должны продолжать работать, стараться. Когда выиграем один матч, у нас начнётся белая полоса.

Гогниев сказал: «Думаю, сегодня на поле вы увидели многое». Мы сейчас в очень плохой ситуации. «Химкам» нужна всего одна победа», — приводит слова Главчича «РБ Спорт».

Напомним, «Химки» набрали 9 очков за 15 туров и занимают 15-е, предпоследнее место в таблице чемпионата России.