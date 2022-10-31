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«Тоттенхэм» ищет помощника для своих звезд: нужно оплачивать счета и арендовать автомобили

«Тоттенхэм» ищет помощника для своих звезд: нужно оплачивать счета и арендовать автомобили
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Лондонский «Тоттенхэм» в поисках человека, который станет помощником для звёзд английского клуба. Соответствующие объявление «шпоры» опубликовали на сайте для поиска сотрудников. Об этом сообщает The Sun.

«Вы должны помогать игрокам управлять аспектами их личной жизни: оплачивать и управлять их счетами за коммунальные услуги, платежи по ипотеке, проездные документы, заниматься банковскими делами.

При необходимости, необходимо организовывать аренду или покупку автомобиля. Посещать домашние матчи, чтобы помогать в семейной и гостевой ложах, помогать в перемещении на автостоянку и обратно, сопровождать игроков, сопровождать гостей и поддерживать связь с билетной кассой для получения бесплатных билетов и внесения изменений.

Необходимо управлять запросами травмированных игроков в игровые дни. Поддерживать тренеров первой команды в вопросах помощи в оплате счетов за коммунальные услуги, поиске аренды жилья, автомобилей и по другим вопросам», — сказано в сообщении.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

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