Семак: «Зенит» — главный раздражитель для остальных команд РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги первого круга чемпионата России сезона-2022/2023. На данный момент сине-бело-голубые имеют в своём активе 39 очков и возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. За первый круг турнира команда Семака не проиграла не одного матча.

«Как оценю первую часть сезона РПЛ для „Зенита“? Было тяжело! «Зенит» — главный раздражитель для остальных команд, все хотят обыграть нас. Это нормально. Нам нужно держать удар и выкладываться в каждом матче. Это сложно, но пока справляюсь.



Что думаю по поводу возможного матча сборной России со сборной легионеров РПЛ? Наверное, болельщику это будет интересно. Почему нет?» — приводит слова Сергея Семака «РБ Спорт».