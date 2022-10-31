Тукманов: прогресс «Торпедо» связан именно с приходом Талалаева

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал поражение команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1). По мнению Тукманова, прогресс «Торпедо» связан с приходом нового главного тренера Андрея Талалаева.
«Торпедо» действительно смотрится лучше, чем в предыдущих матчах. Вничью «автозаводцам» было бы тяжело отыграть, потому что у «Спартака» было много хороших моментов. Если бы «Спартак» был поточнее, то мог бы забить больше голов. Но «Торпедо» сегодня смотрелось достойно.
Болельщики должны остаться довольными после этого матча, потому что у их команды уже появляется уверенность в игре. Есть какие-то наигранные тактические действия. Физически команда лучше выглядит. Если Талалаев сохранит такую целенаправленность в работе, то у него все получится, и «Торпедо» будет играть дальше весьма неплохо.
Считаю, что прогресс «Торпедо» связан именно с приходом Талалаева. Он все-таки принял «автозаводцев», когда они выглядели очень бледно, было стыдно смотреть игру этой команды. Но сегодня игра «Торпедо» радует и, прежде всего, это заслуга тренера», – приводит слова Тукманова Metaratings.
Напомним, «Торпедо» набрало 6 очков в 15 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.
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