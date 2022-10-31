MD: Левандовски стал учителем для молодых. Он часто даёт советы Педри, Гави и Бальде

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, перешедший в команду перед стартом нынешнего сезона, стал не только главным бомбардиром сине-гранатовых, но и помощником для молодых футболистов. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, 34-летний польский форвард часто делится советами с Педри, Гави и Алексом Бальде.

Помимо советов на футбольном поле, Левандовски рекомендовал молодым игрокам активно учить английский язык, который необходим не только для общения на поле, но и участия в гала-мероприятиях. Роберт говорит, что им необходимо соблюдать правильную диету и отказаться от газированных напитков. Это один из секретов футбольного долголетия футболиста.

Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.