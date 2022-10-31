Быстров: «Зенит» выйдет из группы в Кубке России, даже если будет играть всемером

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров оценил турнирное положение сине-бело-голубых в Кубке России по футболу. По его мнению, команда Сергея Семака выйдет в плей-офф турнира с вероятностью 100%.

«В Кубке России Семак выпускает тех футболистов, которые меньше играют в чемпионате. Тот формат Кубка, который придумали, позволяет где то недонастроиться, расслабиться, терять очки. Потому что из четырех команд «Зенит» выйдет в плей офф 100%, даже если будет играть всемером», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, в четырёх матчах группового этапа Кубка России «Зенит» набрал 6 очков и занимает третье место в таблице своего квартета. Первый круг Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые завершили в статусе лидера.