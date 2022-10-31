Сафонов заявил, что ему не хватило пяти сантиметров, чтобы отбить пенальти от Кузяева

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался по поводу поражения своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1). Голкипер заявил, что ему не хватило буквально пяти сантиметров, чтобы парировать пенальти Далера Кузяева.

«По самоотдаче была хорошей. Назвать одной из лучших в сезоне тяжело – у нас было не так много моментов, чтобы забить. Но мы играли неплохо, провели достойный матч.

Был ли пенальти в наши ворота? Был, рука очевидная. Хотя не знаю, насколько в правилах трактуют этот момент, когда мяч пошел от ноги Рамиреса ему в руку.

Чего не хватило, чтобы отбить удар с «точки»? Чтобы взять – нужно было еще сантиметров пять. Мяч по пальцам прокатился. Хорошее исполнение удара – при таком разбеге тяжело ударить сильно. Надо отдать должное бьющему. Я старался, может, мог сделать чуть лучше, но это уже мелочи. Где-то эти пять сантиметров надо было найти.

После десяти туров могли забраться намного выше. Много очков потеряли. Недобрали очков шесть, а то и больше», — приводит слова Сафонова Metaratings.