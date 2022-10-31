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The Athletic: Месси близок к переходу в «Интер Майами». Его отец ведёт переговоры с клубом

The Athletic: Месси близок к переходу в «Интер Майами». Его отец ведёт переговоры с клубом
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси по завершении своего контракта с французским клубом летом 2023 года может перейти в «Интер Майами». Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, это самый вероятный вариант развития карьеры аргентинца. Также он может продлить свой контракт с «ПСЖ» или вернуться в «Барселону».

Сообщается, что представители Месси и клуба ведут обсуждения о подобном переходе уже несколько лет, и с каждым разом вероятность такого трансфера растёт. Хорхе и Хосе Мас, которые являются совладельцами «Интера Майами» вместе с Дэвидом Бекхэмом, ведут переговоры с отцом Месси — Хорхе Месси.

В нынешнем сезоне Месси в 17 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.

Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне. Видеоролик:

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