Карпин заявил, что сборная России планирует сыграть матчи в ноябре двумя разными составами

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал дату начала ноябрьского учебно-тренировочного сбора национальной команды. Также он заявил, что сборная может провести товарищеские матчи двумя разными составами.

«Когда начнётся сбор? После тура — 12–13 ноября. Объявление состава будет после тура, на неделе. В расширенный список войдут 30 с чем‑то имён. Если будут две игры, то в окончательный попадут 25–26 человек. Если в даты, которые нам нужны, будут два матча, то, думаю, сыграем двумя разными составами», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, 17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Таджикистаном. По данным СМИ, через несколько дней после этого россияне проведут ещё одну контрольную игру.