«Химки» после извинения за Гогниева опубликовали книгу о вреде брани и цитату Чехова

«Химки» в своём телеграм-канале опубликовали книгу Книгу Митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана о вреде нецензурной брани. Это случилось после того, как в подмосковной команде опубликовали извинения за поведение главного тренера Спартака Гогниева на матче с «Динамо» (1:6) в 15-м туре чемпионата России. Так же клуб опубликовал цитату Антона Чехова.

«Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо», — приводится цитата Чехова в соцсетях «Химок».

«Химки» после 15 туров РПЛ занимают в турнирной таблице предпоследнее место с девятью очками. Ниже располагается лишь «Торпедо» (6).