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Головин и Миранчук — лучшие в «Монако» и «Торино» по вовлечённости в удары с игры

Головин и Миранчук — лучшие в «Монако» и «Торино» по вовлечённости в удары с игры
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Полузащитники «Монако» Александр Головин и «Торино» Алексей Миранчук вчера, 30 октября, отметились забитыми голами в матчах своих чемпионатов. Как сообщает Opta Sports в телеграм-канале, российские игроки — лучшие в своих клубах по вовлечённости в удары с игры.

Головин в среднем участвует в пяти ударах «Монако» с игры в пересчете на 90 минут в Лиге 1 (сумма ударов, передач под удар и участий в комбинациях с ударами из 10+ передач) — лучший результат в команде.

Миранчук же в среднем участвует в 6.8 удара с игры на 90 минут в составе «Торино», что также является лучшим результатом в его команде.

Напомним, Головин играет за «Монако» с 2018 года, Миранчук летом 2022 года перешёл в «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

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